“Esa pizarra del menú francés fue un vacilón porque me dijeron que la vieron por muchas partes del mundo. El cuento es que de casualidad un día vinieron unos franceses con una gente de acá y vacilaron un montón con el menú francés que de casualidad estaba escrito en la pizarra; le tomaron fotos y las compartieron en las redes sociales. Al tiempo vino la persona que los acompañó y me contó que la pizarra se hizo viral”, recordó don Jorge, aunque no precisó el por qué ese día se le ocurrió escribir el menú en “francés a lo tico”.