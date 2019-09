Pronto sus creadores se dieron cuenta que los compradores masivos de Wish no eran de la clase alta, como sucede en Amazon, sino familias comunes que no tenían mucho dinero para gastar. Enfocando sus esfuerzos en darse a conocer en ese mercado de clase media, se armaron su propia mina de oro: una aplicación que 90 millones de usuarios usan al menos una vez al mes.