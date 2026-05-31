Revista Dominical

La Fórmula 1 corrió por Plaza Lincoln, o cómo motivar a los jóvenes de Costa Rica a fabricar su futuro con las manos

El proyecto STEM Racing Costa Rica convoca a estudiantes de todo el país, de centros públicos y privados, a aprender a construir un carro modelo... y a crecer como equipo.

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Por Fernando Chaves Espinach
24/05/2026, San José, Lincoln Plaza, Stem Racing Costa Rica, competencia de colegios de varias zonas del país.
En el programa Stem Racing Costa Rica participan colegios de varias zonas del país. En la fotografía, Jeshua Araujo del equipo Aero Flash, y María José Segura, del equipo Nexum. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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