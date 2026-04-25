Revista Dominical

La coronación de La Negrita hace 100 años tuvo que ver con un secreto político: conozca cuál

Esta fue la estrategia política y religiosa detrás de la histórica coronación de La Negrita en 1926

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Por Julián Navarrete Silva
20/04/2026 Cartago, Basílica de los Angeles, Conmemoración del Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Angeles, Patrona de Costa Rica, 1926 - 2026, entrevista con Pbro Ricardo Cerdas Guntanis, fotografía: Marvin Caravaca.
El altar de la coronación de la Virgen de los Ángeles, en la basílica de Cartago. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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Basílica Nuestra Señora de los ÁngelesRafael Ottón CastroRicardo Jiménez de Oreamuno
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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