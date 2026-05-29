Revista Dominical

La computadora en Costa Rica que piensa 500 veces más rápido que su laptop

La UCR puso en marcha un clúster de supercómputo capaz de realizar billones de cálculos por segundo. Ya se usa para acelerar investigaciones que antes tardaban días o meses

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Por Jorge Arturo Mora
El acceso a la supercomputadora se puede realizar vía VPN de forma remota o visitar el recinto en San Pedro. Foto: Cortesía UCR
El acceso a la supercomputadora se puede realizar vía VPN de forma remota o visitar el recinto en San Pedro. Foto: Cortesía UCR (Cortesía UCR/UCR)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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