Revista Dominical

La ciencia de fabricar huesos se cocina aquí en Costa Rica

En el TEC, investigadores estudian cómo fabricar implantes inspirados en la naturaleza: estructuras que buscan integrarse y reducir el rechazo del cuerpo

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Por Jorge Arturo Mora
Investigadores del Tec, nuevos implantes óseos
El investigador Theo Guillén es uno de los líderes del proyecto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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