Revista Dominical

Jurista internacional Javier Cremades: ‘Costa Rica tiene Estado de derecho, pero lo puede perder’

Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association, lanza una advertencia sobre el futuro de Costa Rica y los peligros que amenazan su paz y libertad.

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
10/02/2026, San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos, entrevista con el abogado Javier Cremades, sobre la presentación del libro sobre El Imperio de la Ley.
Entrevista con el abogado Javier Cremades sobre la presentación del libro Sobre el imperio de la Ley. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Javier CremadesCosta RicaWorld Jurist AsociationNayib Bukele
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.