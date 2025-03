Juan Carlos Román: hay gente que va con armas a los partidos

El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) considera que la afición por el fútbol está en declive. En su criterio, esto aplica tanto para la práctica del “deporte rey”, como para la asistencia a los estadios.

En una entrevista con Revista Dominical, Román confirmó los hallazgos del estudio publicado por la Universidad de Costa Rica (UCR) en noviembre pasado, según el cual el 61% de las personas que viven en la Gran Área Metropolitana (GAM) no siguen el fútbol nacional, mientras el 70% de los jóvenes entre 18 y 25 años no simpatizan con ningún equipo.

Él dirige Linafa desde el 2001, por lo que tiene un amplio margen para comparar la actualidad que vive el fútbol costarricense. Desde su criterio, es demasiado costoso tanto jugar fútbol como ir a verlo a los estadios; pero además es inseguro, ya que en canchas de Linafa han atendido incidentes con armas.

18/03/2025 Juan Carlos Román es el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) de Costa Rica. Román ha dedicado gran parte de su vida a la liga (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Cobran hasta ¢50 mil por ‘alquilar’ la cancha”

En primera instancia, Román reclamó que para las escuelas de fútbol es casi imposible mantenerse en funcionamiento, ya que las municipalidades o comités cantonales de deportes cobran hasta ¢50 mil por “alquilar” la cancha para los partidos.

“Las escuelas han ido desapareciendo porque si tienen cuatro o cinco categorías, pagan ¢200 mil o ¢250 mil por domingo. Un millón de colones al mes. En Liberia teníamos cuatro escuelas y todas desaparecieron. Antes había una legislación de que las canchas eran de uso gratuito para las escuelas y ligas menores antes de las 10 de la mañana, pero eso ya se murió, ya no existe”, indicó el entrevistado.

A esto se suma que las escuelas de fútbol pueden llegar a cobrar montos prohibitivos.

“Yo he sabido de mensualidades de equipos de primera división que cobran ¢60 mil o ¢70 mil. Una familia con dos hijos jamás van a poder costear eso”, lamentó el dirigente.

El dirigente del fútbol aficionado pronostica que, bajo las condiciones actuales, en 15 o 20 años no habrán niños para alimentar las canteras y ligas menores de los equipos. La tasa de fecundidad actual en Costa Rica es de 1,24 hijos por mujer, es decir, por debajo de la tasa de reemplazo, que es de 2,1.

LEA MÁS: Tasa de fecundidad en Costa Rica es de las menores del planeta: ¿qué significa esto para la población y la economía?

Juan Carlos Román, presidente de Linafa, criticó que es demasiado caro subsistir para las escuelas de fútbol, lo cual reduce los espacios para la práctica de este deporte. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“En Heredia tuvimos a un carajo con una AK-47″

Finalmente, Román considera que la inseguridad es un componente fundamental en la erosión del gusto por el fútbol. Y con inseguridad Román no se refiere solo a una bala perdida, sino a presencia de armas de fuego durante los partidos.

“Los problemas que hay en los estadios están dañando el interés de los aficionados. Los pleitos. Y tengo que hablar de mi liga también (Linafa), porque se ha dado el caso de gente que va armada”, reconoció Román.

El dirigente del fútbol aficionado criticó que la Fuerza Pública no colabore en las labores de vigilancia. Según explicó, los oficiales indican que no pueden entrar a las canchas si no hay un problema en curso.

“Le pongo el caso de que ocurrió hace dos años, cuando el equipo de Pavas llegó a las finales. La Policía paró los tres buses que iban para Quepos y revisaron a todos, porque se enteraron de que llevaban armas. En Heredia tuvimos un carajo con una AK-47. Entonces, usted dice, ¿quién va a llevar a los hijos a la cancha cuando ve este tipo de problemas?”, lamentó Román.

“La gente ve por tele esos pleitos que se han hecho en primera división, y eso hace un eco fuerte. Hace poco tuvimos un problema con un equipo de séptima división, infantiles, agarrados todos contra todos los chiquillos. Eso es el ejemplo de lo que han visto en otros escenarios del fútbol”, criticó el dirigente.

LEA MÁS: Imágenes dejan ver los golpes, agresiones y todo el bochorno tras la final Alajuelense vs. Herediano