“Es muy curioso, porque a mí nunca me inculcaron la creencia en Santa, sino más bien enfocada en el Niño Dios. A mí Santa Claus no era el que me traía regalos, sino el Niñito. La verdad es que en esa primera experiencia sentía mucho temor, leí demasiado sobre su historia porque pensaba en qué iba a hacer si algún niño me preguntaban los nombres de todos los renos y no me los sabía. La verdad, le confieso que, aún hoy, todavía solo me sé tres de sus nombres”, dice entre risas.