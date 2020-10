“Yo me revolcaba porque yo me decía a mí misma ‘eres una mala madre ¿cómo vas a matar al asesino de tu hija?’. Y por el otro lado, mi conciencia me decía ‘es tu hija, ¿la vas a perder para toda la eternidad?’ y me tocó perdonarlo. Y si usted me pregunta que si tengo odio o rencor, yo le puedo decir que no, que le tengo lástima, porque si no le pidió perdón a Dios va a estar en el infierno viendo como yo voy a estar disfrutando en el cielo con mi hija”, explica.