Revista Dominical

Guillermo Arriaga: ‘Puedes escribir una obra maestra sobre estar aburrido viendo Instagram’

El escritor mexicano, conocido por el guion de ‘Amores Perros’, cuestiona la necesidad de que los autores estén en redes sociales, habla sobre el futuro de los lectores y defiende el rigor como clave del oficio

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Por Jorge Arturo Mora

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Guillermo Arriaga
Tras publicar su novela 'El Hombre', Guillermo Arriaga espera volver a la dirección de cine. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Feria Internacional del Libro de Costa RicaEl hombre (novela)Guillermo Arriaga
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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