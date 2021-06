“Se siente un gozo al ser padre de tantos niños. Pero no lo he sentido siempre. Estaba en un círculo de maternidad sufrida, era muy agotador, solamente hacía cosas específicas y no tomaba espacio para respirar. Como eso que dicen de la mamá perfecta que siempre debe andar a los chiquitos acomodaditos, mamá que siempre tiene que andar niños perfectos; la maternidad que nos han vendido a todas. Nos fijamos en revistas de cómo se tiene que ver una casa, así lo percibí. Empecé a hacer cambios y a tomarme tiempo para mí: ahora hago meditación, respiraciones que me ayudan a conectar conmigo. Eso me hace estar aquí y en el ahora, donde viven los niños”, cuenta.