Extécnico de la Sele y Cartaginés quiere ser alcalde pero no político

“Cuando Cartaginés estaba a punto de descender, a mí me llamaban y yo llegaba y ese problema lo solucionábamos. La gente sabe que cuando me meto en algo, es para sacarlo adelante, sin corrupción, sin chorizos”. Así es como el conocido director técnico Juan Luis Hernández Fuertes resume por qué quiere ser el próximo alcalde de Cartago.

El popular entrenador busca ganar la alcaldía este 4 de febrero del 2024, con el Partido Nueva Generación, luego de que la agrupación política le diera luz verde para postularse pero con sus propios proyectos.

“He encontrado mucha gente con una gran esperanza e ilusión para que Cartago cambie por completo. Yo vine hace 38 años y pasamos de 10.000 a 100.000 carros y pasamos de un 15% a un 30% de pobreza extrema. La gente sin empleo se ha multiplicado, la delincuencia y la pobreza también... El alcalde ha hecho obras increíbles que tienen acción directa con el desastre de una sociedad, da vergüenza”, explica Hernández.

Juan Luis Hernández Fuertes afirma que desde el 2010 está trabajando en proyectos para mejorar el cantón central de Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

El director técnico asegura que desde el 2010 ha realizado trabajo social en el cantón y, por eso, conoce las necesidades que hay entre los ciudadanos. Sin embargo, detalla que es hasta ahora que se entera de “todas esas matrafulas” que se gestan en la política.

Por ello, cuando surgió la idea de un proyecto político para el cantón central de Cartago, decidió seguir adelante.

“Yo nunca he sido político ni lo seré, más bien es todo lo contrario, cualquier cosa menos político, porque los políticos parece que van a la misma universidad y tienen maestrías en el arte mentir y de engañar y, algunos, hasta en el arte robar. Entonces lo que más me ha llamado la atención de la política es la cantidad de gente que hay manejando los recursos de los demás en beneficio propio y eso no se vale”, afirma.

Además, agrega que “la corrupción está institucionalizada”.

“Para mí eso era algo desconocido, ni me lo podía imaginar. Tienen muchísima gente involucrada en la corrupción. Llevamos cuatro años denunciando y denunciando y si las autoridades actuaran, esta sociedad quedaría automáticamente sana, pero tenemos un cáncer y es que la corrupción está institucionalizada. Así de fácil”, comenta.

Juan Luis Hernández detalla que más que buscar votos, lo que él quiere es gente interesada en que Cartago progrese. Considera que para “sacar la corrupción” hay que enfrentar primero una gran batalla y reconoce que “luchar con esta gente no es bonito”.

El exseleccionador nacional segura que ha costeado su campaña con recursos propios y sigue dando la pelea hasta el final, pues además reconoce que Cartago, la ciudad en la que vive desde hace 38 años, le ha “dado mucho”.

“Yo nunca en la vida me vi como alcalde, yo soy cualquier cosa menos político. Me han empujado y no he salido corriendo. A mí me han amenazado, me han querido comprar y tengo a gente con orden de alejamiento de mi casa. Me han intentado comprar, amedrentar, amenazar y asustar, pero si no me han matado tres cánceres, no me van a matar ellos”.

Juan Luis Hernández Fuertes asegura que él no tiene miedo, pese a las amenazas que ha recibido. (Rafael Pacheco Granados)

El entrenador, visiblemente molesto, afirma que durante este proceso ha aprendido y mucho de eso es una “auténtica vergüenza”.

“Me di cuenta que las personas como yo les estorbamos mucho, pero como yo hay mucha gente harta y no lo hago por mí, sino por las generaciones que vienen. Nosotros estamos financiando la campaña con recursos propios y estamos haciendo lo que podemos, pero hemos visto cómo utilizan terrenos municipales y dinero municipal para seguir exactamente en lo mismo”, asegura.

Juan Luis finaliza tajante diciendo: “vamos a ganar”.

Hernández Fuertes no es la única figura pública procedente de otras esferas que busca un puesto en las elecciones municipales de este 2024. Entre otros nombres que se reconocen de ámbitos lejanos a la política y se encuentran disputando un puesto de elección popular están el experimentado futbolista Michael Umaña, el periodista y cantante René Barboza, el expresentador y meteorólogo Max Mena, y el cantautor Humberto Vargas.