“Hay ocasiones que yo me cuestiono ¿por qué yo decidí vivir así? Yo me acabo de pasar a esta casa, tengo un año de vivir aquí y uno va comprando y comprando y cuando uno se da cuenta está lleno de chunches y ya después hay que estar limpiando ¡y ya no!. Diría yo que me deshice del 70% de mis cosas. Pienso que esta simpleza que me dejé y en la que estoy viviendo es muy agradable porque creo que es muy linda mi casita, está respondiendo a que uno debe vivir con lo necesario”, afirma.