Estrinfelojoc y la historia detrás del curioso nombre del Lobo del Aire tico

En 1980, un piloto reclutado por La Firma, una rama de la CIA, encontró un codiciado helicóptero militar supersónico. Lo escondió en una cueva en el desierto para que nadie supiera dónde estaba y comenzó a realizar misiones secretas a bordo de la aeronave.

Todos querían tener en su poder el helicóptero, incluida La Firma, que en ocasiones utilizaba métodos como el sabotaje y el espionaje para tratar de persuadir al piloto para quitarle la aeronave.

Seguramente, en este punto, usted se pregunta: ¿Qué tiene que ver esa historia de los años 80, con un tico que se llama Estrinfelojoc?

Estrinfelojoc, el tico con el nombre de ‘Lobo del aire’

La respuesta es bastante sencilla y se resume en que sin esa historia de la televisión no existiría el curioso nombre del costarricense, pues lo anterior es un breve repaso por la trama de la popular serie estadounidense Lobo del aire, que se estrenó en 1984, y que en Costa Rica se pudo ver por canal 7.

El piloto y héroe de esa producción se llamaba Stringfellow Hawke.

Sentado en el sillón de la sala de su casa, en Ujarrás, en Paraíso (Cartago), Nelson Segura recuerda que él era un gran fanático de la serie. Creció siguiendo las aventuras del protagonista y no se perdía ni un solo capítulo de las cuatro temporadas de la producción... Realmente le gustaba.

Años más tarde, cuando se enteró que Ana Cecilia Chavarría y él tendrían un hijo, no dudó en plantear que bautizaran al bebé con el nombre del protagonista de la serie.

'Lobo del aire' es una serie de la década de 1980 y Estrinfelojoc Segura Chavarría nació el 11 de octubre de 1995. (Rafael Pacheco Granados)

A doña Ana no le pareció una mala idea, pues a ella también le gustaba el programa y decidieron hacer una modificación para que el nombre fuera más corto y más fácil de escribir. Por tanto, pasaron de Stringfellow Hawke a Estrinfelojoc.

Y así fue: el 11 de octubre de 1995, doña Ana y don Nelson vieron nacer a su pequeño Estrinfelojoc Segura Chavarría en el Hospital de Cartago.

“Ellos eran tan fanáticos de la producción que yo hasta tengo la serie y dos helicópteros. Y hasta la fecha recuerdan la historia del nombre, más que todo mi papá, porque él era el que estaba con la idea del nombre mío y él dice: ‘Yo paso orgulloso porque logré ponerle su nombre’”, relata.

De hecho, Estrinfelojoc ha visto varias veces el programa y le “gusta mucho”. Además, conforme ha pasado el tiempo, ha estudiado un poco más sobre el origen del nombre y ha repasado la historia de Jan-Michael Vincent, el actor que dio vida al famoso personaje.

Estrinfelojoc, un nombre original

Algunos le dicen Estrin, otros le dicen Joc; incluso, el día de su bautizo, el sacerdote les propuso a doña Ana y a don Nelson cambiar el nombre de su hijo, pero ellos se negaron. Entre risas, Estrinfelojoc cuenta que al cura “le costó tanto pronunciar mi nombre que, al final, él le dijo a mis papás: ‘No sé si está bien bautizado este niño’”.

“Siempre hay gente a la que le cuesta pronunciarlo y siempre es curioso, porque mi nombre es todo pegado, pero piensan que va separado, entonces yo les digo: ‘Es un solo nombre, no me los cortés; es todo junto’”, afirma.

Estrinfelojoc Segura tiene un disco y dos helicópteros por la serie 'Llobo del aire'. (Rafael Pacheco Granados)

Debido a que a algunas personas les cuesta pronunciar su nombre, él a veces opta por un diminutivo. Por ejemplo, en el kínder y la escuela le decían Hoc, ya que la maestra nunca pudo decir su nombre completo. Por el contrario, cuando pasó al colegio, solo lo conocían como Estrin.

Precisamente la secundaria fue una de las etapas más duras y en las que más dudó de su nombre, pues asegura que sufrió bullying de parte de algunos compañeros.

“A mí me encanta mi nombre, a pesar de que no es tan común, pero sí me ha afectado mucho en la vida. Vieras que un montón de veces me han hecho enojar. Por ejemplo, cuando estaba en octavo año, me hicieron la primera entrevista por mi nombre (en televisión), y en el colegio empezaron a hacer afiches con mi nombre, entonces yo me fui contra uno de los que me hizo bullying, porque ya estaba demasiado cansado y casi me expulsan”, detalla.

Recuerda que había un grupo de compañeros que se reía de él y decía su nombre de diferentes formas –todas burlas– solo para molestarlo, hasta que lo sacaron de sus casillas.

Nelson Segura afirma que él es un gran fanático de 'Lobo del aire'. Su esposa, Ana Chavarría, estuvo de acuerdo en ponerle a su hijo Estrinfelojoc. (Rafael Pacheco Granados)

Esto lo llevó incluso a decidir cambiar su nombre tiempo después.

“Era mucho bullying o me ha pasado que cuando llego a algún lugar, me preguntan el nombre y, cuando les digo, se empiezan a reír y a buscar formas para relacionar mi nombre con algo o alguien. Entonces, yo digo: ‘¡Uy no! ¡Qué estrés! Voy a ir a cambiarme el nombre’. Sin embargo, cuando fui al Registro, me dijeron que tenía que ir a hacer un montón de trámites, que tenía que ir a cambiar el título de bachillerato, el título de universidad; al final dije que mejor no”, asegura.

De hecho, con el título de bachillerato del colegio ya había tenido un problema, pues no se percató que escribieron mal su nombre.

“Cuando me gradué del colegio, no revisé el título en la graduación porque estaba celebrando con mis compañeros. A la hora de presentar el título en la universidad casi me demandan, ya que, al escribir mi nombre de diferentes maneras durante los cinco años de colegio, el título salió con una ortografía incorrecta. Me lo escribieron con doble t, sin e y con doble g”, narra.

Así, Estrin, como le dice cariñosamente su familia, el vecino de Ujarrás, tiene muchas historias para contar. Algunas son más felices que otras, pero todas forman parte de sus recuerdos y lo han ayudado a crecer.

Además, sabe que en su familia valoran los nombres originales, como lo demuestran su hermana y su sobrina.

“Mi hermana se llama Ginette, como el jinete sin cabeza. De hecho, tengo una sobrina que se llama Dicxy Maripaz, como los Teletubbies”, afirma.

Aceptación de un nombre diferente

A sus 28 años, Estrinfelojoc ya no considera cambiar su nombre. “Solo yo tengo este nombre, lo verifiqué en el Registro. Cuando me preguntan, digo que no se lo pongan a nadie, porque este es mi nombre”, enfatiza.

Además, cuando le preguntan sobre el origen de su nombre, él les explica que, aunque nació en 1995, su nombre surgió en la década de 1980, ya que “poca gente relaciona mi nombre con la serie”.

Estrinfelojoc no es el único en su familia con un nombre salido de la televisión, pues su sobrina se llama Dicxy, como el personaje de los 'Teletubbies'. (Rafael Pacheco Granados)

Su personalidad alegre y empática le ha permitido ignorar las críticas.

“Mi mamá me regaña porque dice que voy a San José y termino haciendo amistad con el que va sentado a mi lado en el autobús. Por mi personalidad, cuando comienza el bullying, me río... Me tocó aprender a vivir con mi nombre”.

Su trabajo como asistente geriátrico también le ha enseñado a tener paciencia, ya que los adultos mayores suelen cambiar su nombre. Por ello, ha optado por presentarse como Felo.

Ahora, en su cantón, muchos saben que se llama Estrinfelojoc, ya que fue uno de los candidatos a síndico por el partido Unidos Podemos, que ganó la alcaldía de Paraíso el 4 de febrero. En las vallas publicitarias, aparecía su retrato con su nombre, y no faltaron los curiosos que le preguntaron sobre su origen.

“Me llamaban, me comentaban, me preguntaban por qué el nombre, cómo se pronunciaba, mi edad, mi ocupación. Lo relacionan mucho con el ámbito artístico, así que me decían: ‘Ese es un nombre de artista, ¿qué hace usted?’”, asegura.

Estrinfelojoc afirma que en algún momento se quiso cambiar el nombre, pues estaba cansado del bullying y las bromas; sin embargo, hoy es muy orgulloso de tener un nombre único. (Rafael Pacheco Granados)

Se lanzó a la política porque le gusta trabajar para la comunidad y considera que Ujarrás es “un pueblo muy olvidado”. Hace unos tres años, lideró una huelga por problemas de suministro de agua.

“Cerré la calle por problemas de agua, entre otras cosas. La última huelga la organicé el 10 de julio de 2023. Los vecinos me dicen: ‘Usted es el que trabaja, el que lucha, el que va y viene’”, expresa.

Un final diferente para Estrinfelojoc

En la serie, Stringfellow Hawke fue un piloto de helicóptero durante la guerra de Vietnam junto con su hermano St. John Hawke, quien desapareció. Ante estos eventos, Hawke negoció con La Firma, una rama de la CIA. Prometió devolver el helicóptero y realizar misiones secretas a cambio de ayuda para encontrar a su hermano.

Sin embargo, en la vida real, Jan-Michael Vincent, actor que interpretó este personaje, tuvo una historia trágica.

Estrinfelojoc Segura fue candidato a síndico en las elecciones municipales de este 2024 por el partido Unidos Podemos y afirma que mucha gente se le acercó para que les contara la historia de su nombre. (Rafael Pacheco Granados)

Vincent llegó a la serie para convertirse en uno de los actores mejor pagados de la televisión estadounidense de la época. Medios como Variety afirman que ganaba hasta $200.000 por episodio. No obstante, mientras recibía este generoso salario, enfrentaba graves problemas con las drogas y el alcohol, que venían desde su adolescencia.

Fue arrestado en varias ocasiones y enfrentó cargos por diversos problemas, incluyendo violencia doméstica, posesión de drogas y abuso de alcohol.

“El escándalo perseguía a Vincent en la década de 1980. Era conocido por abusar del alcohol y la cocaína y fue acusado de entrar en peleas de bar. Evitó por poco la cárcel en 1986 al ingresar a un programa de rehabilitación de drogas de un mes después de violar la libertad condicional relacionada con una condena anterior por conducir ebrio”, reseñó The New York Times.

Además, según Variety, en el 2000, Vincent tuvo que pagar más de $350.000 luego de agredir físicamente a una exnovia, lo que provocó que ella abortara a su hijo. En 2008 estuvo involucrado en otro accidente y, en el 2012, una infección en su pierna derecha obligó a los médicos a amputarle la mitad inferior de la pierna.

El actor falleció debido a un paro cardíaco el 10 de febrero del 2019, estando hospitalizado en un centro médico de Carolina del Norte. Según el certificado de defunción obtenido por la BBC, Vincent había enfrentado una serie de problemas de salud antes de su muerte.

Jan Michael Vincent daba vida a Stringfellow Hawke en la serie 'Lobo del aire'. que se popularizó en la década de los años 80.

Después de finalizar la grabación de Lobo del aire, Vincent no volvió a obtener papeles destacados y su carrera se vio afectada por sus problemas personales y de salud.

Estrinfelojoc lamenta profundamente que la historia de Jan-Michael Vincent haya terminado de esta manera. Considera no solo que era un buen actor, sino que fue la inspiración para su nombre, el cual continuará generando curiosidad y por el que seguirá agradeciendo.