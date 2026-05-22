Estos son los nuevos ganadores de los premios de la Euned, en literatura infantil y poesía

EUNED premió a Jonatan Lépiz y Daniel Matul en los certámenes literarios que se realizaron en el 2025. Los ganadores se llevan un premio monetario y la publicación de la obra.

La Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (Euned) anunció este jueves 22 de mayo los resultados de sus certámenes literarios 2025, un mapa que permite asomarse al pulso de la escritura costarricense contemporánea.

Entre cientos de manuscritos enviados bajo seudónimo, el certamen de literatura infantil encontró una voz en la lluvia; el de poesía, en la introspección de la modernidad; mientras el álbum ilustrado volvió a quedarse sin ganador.

El primer lugar del Certamen de Literatura Infantil Lilia Ramos fue para Historias de la lluvia, del escritor Daniel Matul Romero, presentado bajo el seudónimo Nambi.

El jurado, integrado por la escritora venezolana Carolina Lozada, la autora Magdalena Vásquez y el narrador Rodrigo Soto, destacó “un trabajo donde la lluvia funciona como hilo conductor de experiencias humanas diversas, sostenido por un lenguaje poético y un universo metafórico capaz de dialogar con lectores infantiles y adultos”.

Según el criterio de los evaluadores, Historias de la lluvia parece inscribirse en esa tradición de libros que toman la infancia como territorio de preguntas antes que de respuestas.

En poesía, el ganador del Certamen Virginia Grütter fue El laboratorio de Wilhelm Wundt, de Jonatan Lépiz Vega, quien concursó bajo el seudónimo Edward Tichener.

El título remite al psicólogo alemán considerado fundador de la psicología experimental, pero el poemario, según el jurado internacional compuesto por la mexicana Astrid Velasco, el español Juan Carlos Mestre y el venezolano Luis Moreno Villamediana, se adentra menos en la ciencia que en las grietas del presente.

Su lectura “propone un recorrido por personajes y objetos —reales e imaginarios— para desmontar las promesas de la modernidad: el éxito, el talento, el brillo cultural". El jurado habla de un paisaje de soledad y desamparo, construido en capas, como una arqueología emocional donde conviven nombres de la literatura, las artes, la ciencia y la industria cultural.

El reverso de los premios fue, nuevamente, el Certamen de Álbum Ilustrado Hugo Díaz, declarado desierto por segundo año consecutivo.

El jurado, integrado por Álvaro Bracci, Carolina Castillo y José Solórzano, concluyó que ninguna propuesta alcanzó la calidad suficiente para publicación. La decisión deja una pregunta abierta sobre cómo se está valorando este género en Costa Rica.

Pero por otra parte la Euned comunicó una noticia muy optimista relacionada con el incremento de participación en estas convocatorias.

Desde que en el 2023 la Euned sustituyó la recepción tradicional de manuscritos por un modelo de certámenes, el volumen de textos enviados ha crecido de manera significativa.

En 2025, poesía registró un aumento del 161% y alcanzó 110 obras; literatura infantil creció un 86%, con 67 textos; y álbum ilustrado recibió 19 propuestas, un 90% más que el año anterior.

El historiador Vladimir de la Cruz de Lemos, presidente del Consejo Editorial, ha descrito el fenómeno como un “imán” para escritores y creadoras. “La Euned ha hecho que crezca la producción de literatura que concursa en nuestras convocatorias. Esto es muy importante, pues nos hemos ido ganando un lugar entre autores, entre creadores, lo cual es muy importante para el desarrollo de la literatura nacional”, expresó.

También empieza a verse un cambio demográfico: casi el 70% de quienes participaron en literatura infantil fueron mujeres, así como el 62% en álbum ilustrado. Ahora solo falta esperar la publicación de estas obras para empaparse de algunas de las propuestas más valoradas en el país.

Puede ver la transmisión de la premiación en este enlace.

El político e historiador Vladimir de la Cruz preside el Consejo Editorial de la EUNED.

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Las convocatorias a los certámenes de literatura infantil, poesía y álbum ilustrado 2026 abrirán del 1 de setiembre al 31 de octubre. Las bases actualizadas de dichos certámenes serán publicadas en el sitio web de la EUNED.

La recepción de obras de interés general está abierta hasta el 31 de julio del 2026. Puede ver las bases en el sitio web de la EUNED.