Revista Dominical

Estos son los nuevos ganadores de los premios de la Euned, en literatura infantil y poesía

Editorial de la UNED reconoció nuevos libros que serán publicados pronto. Conozca aquí a los ganadores.

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Por Jorge Arturo Mora
EUNED premió a Jonatan Lépiz y Daniel Matul en los certámenes literarios que se realizaron en el 2025. Los ganadores se llevan un premio monetario y la publicación de la obra.
EUNED premió a Jonatan Lépiz y Daniel Matul en los certámenes literarios que se realizaron en el 2025. Los ganadores se llevan un premio monetario y la publicación de la obra. (Cortesía EUNED/Cortesía EUNED)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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