Estos son los artistas costarricenses que aparecen en bases de datos para crear IA

La inteligencia artificial también tiene música costarricense entre los millones de canciones que investigadores y desarrolladores han reunido en gigantescas bases de datos para trabajar en modelos capaces de generar nuevas piezas musicales.
Una revisión de Revista Dominical encontró decenas de artistas nacionales dentro de esas colecciones. Entre ellos aparecen nombres tan conocidos como Tapón, Debi Nova, Toledo, Malpaís y Gandhi, además de agrupaciones como Editus, 424, Canina y Lentamente, así como la Orquesta Sinfónica Nacional.
El caso que más llama la atención es el de Cristian Gómez, conocido como Tapón. Una búsqueda realizada por Revista Dominical identificó 146 canciones asociadas con el artista en estas bases de datos. Entre los títulos aparecen Feeling, Vive con él y Creada a mi manera.
Le siguen Debi Nova y Toledo, con 102 canciones cada uno. En el caso de Nova aparecen títulos como No nos sobran los domingos, Baño de Luna y María.
También aparecen 96 canciones de Malpaís, entre ellas Contramarea, El Barrio de los Jazmines y Otro lugar, y 92 de Gandhi, con piezas como Mar, Al son del dolor, El ático y Hacia adentro.
La lista continúa con decenas de músicos y agrupaciones costarricenses.
Algunos artistas costarricenses identificados
Tapón: 146 canciones
Debi Nova: 102 canciones
Toledo: 102 canciones
Malpaís: 96 canciones
Gandhi: 92 canciones
El Parque: 86 canciones
Orquesta La Solución: 83 canciones
Los Ajenos: 82 canciones
Calle 8: 77 canciones
Kalua: 65 canciones
Los Hicsos: 64 canciones
Cocofunka: 53 canciones
Son de Tikizia: 52 canciones
Magpie Jay: 52 canciones
Ojo de Buey: 47 canciones
424: 46 canciones
Busque aquí a su artista
La herramienta AI Watchdog permite explorar las bases de datos examinadas en la investigación de The Atlantic. Basta con introducir el nombre de un artista para comprobar si aparece entre las grabaciones indexadas.
La presencia de una canción en el buscador no constituye por sí misma una prueba de que haya sido utilizada para entrenar un modelo específico, pero permite dimensionar hasta dónde llegan las colecciones musicales que están siendo examinadas en medio de la creciente.