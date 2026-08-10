Estos son los artistas costarricenses que aparecen en bases de datos para crear IA

La inteligencia artificial también tiene música costarricense entre los millones de canciones que investigadores y desarrolladores han reunido en gigantescas bases de datos para trabajar en modelos capaces de generar nuevas piezas musicales.

Una revisión de Revista Dominical encontró decenas de artistas nacionales dentro de esas colecciones. Entre ellos aparecen nombres tan conocidos como Tapón, Debi Nova, Toledo, Malpaís y Gandhi, además de agrupaciones como Editus, 424, Canina y Lentamente, así como la Orquesta Sinfónica Nacional.

El caso que más llama la atención es el de Cristian Gómez, conocido como Tapón. Una búsqueda realizada por Revista Dominical identificó 146 canciones asociadas con el artista en estas bases de datos. Entre los títulos aparecen Feeling, Vive con él y Creada a mi manera.

Toledo es otro de los artistas damnificados. (Alonso Tenorio)

Le siguen Debi Nova y Toledo, con 102 canciones cada uno. En el caso de Nova aparecen títulos como No nos sobran los domingos, Baño de Luna y María.

También aparecen 96 canciones de Malpaís, entre ellas Contramarea, El Barrio de los Jazmines y Otro lugar, y 92 de Gandhi, con piezas como Mar, Al son del dolor, El ático y Hacia adentro.

La lista continúa con decenas de músicos y agrupaciones costarricenses.

Algunos artistas costarricenses identificados

Tapón: 146 canciones Debi Nova: 102 canciones Toledo: 102 canciones Malpaís: 96 canciones Gandhi: 92 canciones El Parque: 86 canciones Orquesta La Solución: 83 canciones Los Ajenos: 82 canciones Calle 8: 77 canciones Kalua: 65 canciones Los Hicsos: 64 canciones Cocofunka: 53 canciones Son de Tikizia: 52 canciones Magpie Jay: 52 canciones Ojo de Buey: 47 canciones 424: 46 canciones

Busque aquí a su artista

La herramienta AI Watchdog permite explorar las bases de datos examinadas en la investigación de The Atlantic. Basta con introducir el nombre de un artista para comprobar si aparece entre las grabaciones indexadas.

La presencia de una canción en el buscador no constituye por sí misma una prueba de que haya sido utilizada para entrenar un modelo específico, pero permite dimensionar hasta dónde llegan las colecciones musicales que están siendo examinadas en medio de la creciente.

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