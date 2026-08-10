Revista Dominical

Estos son los artistas costarricenses que aparecen en bases de datos para crear IA

En la lista aparecen artistas de distintos géneros musicales. Conozca si su artista costarricense preferido aparece en estos motores para crear música con inteligencia artificial

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Por Jorge Arturo Mora
Desde hace una década, 424 se mantiene como una de las bandas más relevantes de Costa Rica, encabezados por Felipe Pérez (izquierda). Foto: Instagram
El grupo costarricense de rock alternativo 424 aparece más de 40 veces. (Instagram)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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