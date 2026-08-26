Revista Dominical

Esto dice el AyA sobre la posibilidad de asumir acueducto de Aserrí ante problemas de agua

La presidenta ejecutiva de la institución, Lourdes Sáurez, expone sus reflexiones detrás de los problemas de abastecimiento que afectan a Aserrí y otras comunidades de la GAM

EscucharEscuchar
Por Jorge Arturo Mora y Roger Bolaños Vargas
Añadir La Nación como fuente preferida en
17/08/2026, San José, Aserrí, Salitrillos, recorrido por varios lugares donde se evidencia la falta de agua
Las barberías sufren de primera mano el faltante de agua, especialmente en sus lavacabezas. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AyAAserríMunicipalidad de Aserrívigilancia epidemiológica por hepatitis ALourdes Sáurez
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.