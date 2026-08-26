Esto dice el AyA sobre la posibilidad de asumir acueducto de Aserrí ante problemas de agua

Las barberías sufren de primera mano el faltante de agua, especialmente en sus lavacabezas.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) estudia asumir la administración del acueducto de Aserrí, ante los problemas de abastecimiento y las deficiencias que la institución ha identificado en el sistema municipal.

Así lo confirmó Lourdes Sáurez, presidenta ejecutiva del AyA, quien explicó a Revista Dominical que existen conversaciones con la alcaldesa de Aserrí y que la institución trabaja en documentos legales para respaldar una eventual intervención.

“Nosotros hemos estado haciendo trabajos en conjunto con la Municipalidad y, pues, si tenemos que asumirlo, lo hacemos”, afirmó Sáurez.

La jerarca aclaró, sin embargo, que una eventual decisión de asumir el acueducto no significaría que los problemas se solucionarían de inmediato.

“Eso no quiere decir que va a haber una mejoría al día siguiente, porque hay que empezar a trabajar sus fuentes, su potabilización, cambio de tuberías. La inversión que hay que hacer en Aserrí es alta y el trabajo que hay que hacer es profundo”, dijo.

Esto ocurre en momentos en que vecinos de Aserrí han denunciado interrupciones prolongadas del servicio. En algunas comunidades, habitantes aseguran haber pasado varios días sin agua y también han señalado problemas con la calidad del líquido cuando el suministro regresa.

Además, el Ministerio de Salud confirmó en agosto que mantiene vigilancia epidemiológica por casos de hepatitis A registrados en Aserrí y San Juan de Dios de Desamparados. En una inspección extraordinaria encontró deficiencias en la desinfección del Sistema Lourdes del Acueducto Municipal de Aserrí, así como sedimentos y contaminación con coliformes fecales en muestras tomadas desde la fuente hasta el agua distribuida a los abonados.

Una vecina de Aserrí cuenta que guarda en botellas el agua que logra conseguir. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

AyA reconoce problemas

Sáurez señaló que el AyA ya realizó un recorrido por las instalaciones municipales y que encontró una situación que considera preocupante.

La institución, agregó, pretende brindar apoyo mientras se define si finalmente asumirá el servicio.

“Nosotros queremos entrar con cisternas y queremos apoyar a Aserrí limpiándole los tanques o revisando cómo están sus tanques”, explicó.

La presidenta ejecutiva indicó que la posibilidad de asumir el acueducto ya fue planteada a las autoridades municipales.

“La alcaldesa lo sabe, sé que presentó esto ante el Concejo Municipal. Tenemos la nota del Concejo Municipal donde la autoriza a ella a valorar con el AyA esto”, señaló.

“Entendemos que necesiten un informe y demás y este pues le falta todavía unas semanas. En cuanto esté listo, pues veremos qué sucede”, explicó.

La presidenta del AYA Lourdes Suárez asegura estar al tanto de la situación en Aserrí. (Jose Cordero/José Cordero)

“Como ente rector, en este momento estamos trabajando documentos legales para poder respaldar”, manifestó.

También dijo que, si el AyA llegara a hacerse cargo, tendría que desarrollar una estructura operativa específica para el cantón.

“Por eso es muy importante para mí como presidenta ejecutiva que si eso llegara a pasar, pues no crean que en una semana ya Aserrí va a tener agua potable todo el mundo. Está dañado el sistema”, advirtió.

También Sáurez explicó que no todo el problema de abastecimiento de Aserrí corresponde al sistema municipal. Una parte del cantón recibe agua de un sistema relacionado con San Juan de Dios, donde el AyA también enfrenta dificultades por la disminución del caudal de una fuente superficial.

“Ahí tenemos una planta potabilizadora que se alimenta de un río que ha bajado mucho su caudal. Como está lloviendo, ha subido un poquito en estos días, pero todo este año ha estado muy bajito”, explicó.

Según la jerarca, esa situación ha provocado que el agua producida por la planta no sea suficiente para cubrir toda la demanda.

Puede leer el reportaje completo sobre este tema en Revista Dominical y en este enlace.