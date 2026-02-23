Revista Dominical

Esteban Alvarado, ‘Tuma’ Martínez, Winston Parks, Roy Myrie y ‘Lula’ Montero: Así fue como Carlos Watson detectó su talento

Una mejenga en la playa de Cieneguita, un colectivo en Siquirres o un partido de liga menor en Pérez Zeledón, Carlos Watson y sus ojeadores aprovechaban cualquier escenario para ver jóvenes talentos

Por Roger Bolaños Vargas
Una mejenga en la playa de Cieneguita, un colectivo en Siquirres o un partido de liga menor en Pérez Zeledón, Carlos Watson y sus ojeadores aprovechaban cualquier escenario para ver jóvenes talentos.
Winston Parks, Esteban Alvarado, "Tuma" Martínez, Roy Myrie y Christian "Lula" Montero son algunos de los talentos descubiertos por Carlos Watson. (La Nación/La Nación)







Roger Bolaños Vargas

