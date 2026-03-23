Revista Dominical

Este es el ‘salvavidas’ (y el mayor peligro) de los centroamericanos que migran a Estados Unidos

Para los migrantes en tránsito, los teléfonos representan tanto un salvamento como un peligro. Así es cómo la tecnología moldeó a la migración y viceversa.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Exclusivo para Revista Dominical
Los migrantes aguardan mensajes con transferencias bancarias para seguir adelante su recorrido. (Cortesía/Michele Ferris)







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MigraciónCentroaméricaMéxicoCosta Rica
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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