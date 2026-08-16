Revista Dominical

¿Es una fotografía o un sueño? Una exposición en San José juega con los límites de la realidad

La muestra ‘Anclajes y Derivas’ reúne a 11 artistas costarricenses bajo la curaduría de Adrián Arias y propone un recorrido visual donde el registro, la memoria y la imaginación se encuentran

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Por Jorge Arturo Mora
CCE
La exposición Anclajes y Derivas reúne fotografías de 11 artistas costarricenses que transitan entre el registro documental, la experimentación visual y lo onírico. (CCE/CCE)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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