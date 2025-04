En fotos: Junto a la policía en un operativo en los barrios del sur de San José

"Hay jóvenes que nos han dicho que ellos saben que su vida va a ser muy corta. Nos dicen: ‘Mi vida probablemente no va a durar muchos años, me van a matar, no voy a llegar a una etapa adulta. Prefiero vivir esos años con gustos, con lujos, que vivir más años y no tener nada’", afirma David Hidalgo, director de la Policía de Desamparados.

