“No es cierto que es un ciclo. Hoy en día no se vive la teoría tal cual, es decir, no transitamos como la teoría lo establecía hace mucho tiempo y no es lineal, ni estático. Y los cambios sociales son los que hacen que las etapas estén cambiando con respecto a años atrás cuando estábamos en una posición más conservadora”, explica Marcela Salas, investigadora de Tribus modernas.