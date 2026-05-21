Revista Dominical

En busca de coproducciones para que el cine de Costa Rica despegue: Una entrevista con el responsable de cine de TVE

Gervasio Iglesias visita Costa Rica para el Festival de Cine Europeo, que cumple 25 años. Aquí hablará de cómo coproducir cine entre Europa y nuestros países.

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Por Fernando Chaves Espinach
Gervasio Iglesias es subdirector del Área de Cine de TVE, en España.
Gervasio Iglesias es subdirector del Área de Cine de TVE, en España. (Gervasio Iglesias/Cortesía de BDS Asesores)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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