En busca de coproducciones para que el cine de Costa Rica despegue: Una entrevista con el responsable de cine de TVE

Multipremiado productor con éxitos como La isla mínima, ganadora de 10 Goyas, Gervasio Iglesias dedica su vida a hacer que el arte funcione. Es decir, que las películad vean la luz y que lleguen a un público. Como subdirector de cine de la Televisión Española (TVE), busca talentos y oportunidades, ahora en Costa Rica como invitado del 25.º Festival de Cine Europeo en el Cine Magaly.

Iglesias compartirá una masterclass con profesionales del audiovisual local, donde encuentra gran potencial y posibilidades de imaginar coproducciones, alianzas y encuentros. Conversamos con el productor para comprender cómo puede el cine costarricense insertarse en la industria iberoamericana de manera más contundente.

-El panorama de cine en Costa Rica ha estado creciendo en los últimos años; definitivamente es muy distinto hace 15 20 años. ¿Cuáles considera usted que son algunas de esas principales oportunidades de coproducción entre países como Costa Rica y España? (Aparte del fondo Ibermedia, el más obvio y más utilizado).

- Nosotros en TVE, con el equipo que tenemos actualmente, estamos retomando las coproducciones con América Latina. Creemos que es importante que volvamos a apoyar este tipo de de proyectos. Durante unos años fue muy fuerte el impulso que dábamos, después eso ha decrecido bastante y ahora lo estamos retomando.

“Aproximadamente entramos en unos 12 proyectos en coproducción con Latinoamérica de los 60 más o menos que apoyamos cada año, en cuestión de del largometraje. Entonces, claro, deben de reunir una serie de requisitos que para nosotros sean interesantes. Básicamente que sean unas temáticas comunes y accesibles al público español, para que no solo funcionen en cine, sino que los podamos emitir en televisión.

“Y luego pues que creen una estructura de de coproducción que esté lo suficientemente financiado, que resulten solventes para que podamos apostar por ello. Dentro de nuestros objetivos generales, apostamos mucho por el cine creado y dirigido por mujeres, apostamos por un cine con mucha diversidad, que hable mucho de de temas de igualdad, de temas LGTBI o de temas históricos...

“También, por ejemplo, historias que hayan sucedido en los dos lados, digamos entre España y Costa Rica, encontrar ese tipo de historia y a partir de ahí crear la forma y la estructura de la coproducción”.

-¿Cuáles son algunos de los países en América Latina que han encontrado recientemente más amigables a este tipo de coproducciones?

-Hay dos que realmente tienen bastante impulso y apoyo a la producción cinematográfica y donde ya hemos hecho varias coproducciones. Uno es Colombia, que tiene muchos programas de estímulo, y el otro es México que también tiene programas de estímulo e inversores muy potentes.

“También históricamente se ha hecho mucho con Argentina, pero Argentina ahora está en una circunstancia un poco más compleja, ¿no? Luego con Perú también, también está desarrollando unos importantes programas de apoyo y básicamente esos son los cuatro con los que estamos que se está viendo más proyectos en común".

- ¿Van a estar trabajando también con seriados o principalmente con largometrajes en términos de coproducciones?

- Principalmente en largometrajes y también en algunos documentales. Con seriados es más difícil. Nosotros apostamos por la ficción. Tenemos ahora mismo dos series de mucho éxito diaria, lo que llamamos España diaria, que se emite todos los días, y luego tenemos nuestras series que van circulando en prime-time. Ahí generalmente son todo producciones, nuestras producciones nacionales. Pero estamos abiertos a que se pueda hacer la coproducción, aunque en los últimos años no ha surgido un un proyecto adecuado.

'La isla mínima' está en el Festival de Cine Europeo. (José Antonio Félez y Gervasio Iglesias/Atípica Films, Atresmedia Cine, Canal+)

- Mencionó algunas temáticas que les interesan. ¿Cuáles están resultando más llamativas tanto para los públicos españoles como para este lado del mundo?

- Nosotros, como todo el mundo, lo que estamos buscando son películas buenas, ¿no? Películas que te sorprendan que sean novedosas en ese aspecto. Pero es verdad que sí que hay una serie de géneros que funcionan bastante bien. Por ejemplo, los thrillers funcionan muy bien: hicimos una coproducción con México, Tierra de nadie, que ha funcionado estupendamente.

-Costa Rica tiene un fondo de estímulo, El Fauno; es el único fondo que hay. ¿Qué tipo de estímulo o de mejoras en ese panorama buscarían ustedes para poder decir, ‘bueno, es más viable producir con Costa Rica ahora’? ¿Qué les gustaría ver?

- A ver, así, primero, seguramente lo más lógico sería intentar una coproducción a tres bandas. Es decir, que también tuviera una aportación de un tercer país. Creo que eso lo facilitaría bastante. Si no, sería algo que fuera una historia muy netamente española, pero que una parte se desarrollara en Costa Rica y que, por tanto, fuera una coproducción minoritaria. Con un presupuesto de 2 millones, 2 millones y medio de euros, que se pueda que pueda aportar la productora costarricense como un 10% de la película, pero que también, por tanto, la historia se desarrolla allí. Esas serían estructuras bastante factibles de conseguir llevar adelante.

- O sea, imaginar un proyecto que realmente tomar en cuenta las virtudes de cada uno de los países que esté participando; creo que eso es algo fundamental que no se puede perder de vista en la coproducción, no solo recursos...

- Lo que sí creo que es muy importante es que las coproducciones sean orgánicas. Es decir, que no fuercen nada que de pronto haya un personaje de tal sitio, tal otro, por tal de conseguir fondos y tal, sino porque saben que las historias son buenas y las historias se desarrollan de una forma que sean reconocibles para la audiencia de los diferentes países que están inversores en la coproducción.

-En términos de políticas públicas también ha habido un acercamiento en los diferentes, una confluencia. Honduras, Panamá, República Dominicana... Desde España, ¿cómo ven ese panorama de un mercado que se va expandiendo en América Latina en términos de capacidades de producir? ¿Qué oportunidades ven, qué opciones?

-Lo veo bastante interesante, de hecho también uno de los propósitos que tengo de estar estos días en Costa Rica es profundizar más en cómo está el mercado centroamericano.

“Lo fundamental, antes de pensar en la estructura económica que es verdad que es importante, es pensar en el talento que hay en cada país y en la capacidad de generar historias que hay en cada país. En ese sentido me parece que en toda América Latina y por supuesto en Centroamérica y por supuesto en Costa Rica, hay sobre todo una generación nueva que puede aportar mucho a nivel cinematográfico y a nivel de documentales también, pero en este caso lo que estamos hablando es del tema de ficción.

“Entonces lo que tenemos que conseguir entre todos, entre los participantes como las televisiones que invertimos en cine, es primero conocer a esas personas que están desarrollando, comenzando a desarrollar este talento y ver cómo podemos apoyarla y ver cómo creamos esa estructura de coproducción,.

"Porque lo que está claro es que cuando alguien apuesta por una directora o un director emergente o con trayectoria, apuesta por una historia porque claramente ve que puede funcionar para su audiencia. El siguiente paso es cómo construimos la coproducción y al final lo acabas consiguiendo".

-Hay claramente una situación difícil para las salas de cine en este moment, tanto en Europa como aquí en América Latina. Quisiera conocer su evaluación de ese panorama. ¿Cree que es algo temporal, que es una transición hacia algo distinto, gusto del público...?

- No sé ahora mismo cómo están las salas en en Centro América, la verdad que lo desconozco, pero sí te puedo decir cómo están en Europa.

“En todos los países europeos se está volviendo a niveles anteriores a la pandemia. O sea, se está recuperando bastante, el público. Seguramente ese público se ha modificado en algo. Ssi tú analizas la cuota de mercado de los cuatro principales países europeos en asistencia al cine, Francia siempre es referente porque tiene una cuota del mercado en torno al 40 o 50% todos los años.

“uego están Alemania, Italia y España. Alemania siempre está en torno al 20, 25%, Italia siempre está en torno al 20% y España que es la que está más baja suele estar en torno al 15%. ¿Qué ocurre? Que el modelo francés tiene esa cuota porque tienen una oferta variada y se reparten entre varias películas. El modelo alemán, el italiano y el español es bastante parecido. Se basa el éxito sobre todo en que al año haya uno o dos blockbusters de cine nacional.

“Y eso básicamente son comedias, con actores muy conocidos, muy reconocidos y muchas veces son sagas. Ocurre en Alemania, en Italia ahora mismo, en el último año han hecho unas películas de muchísimo recorrido. En España tenemos a Santiago Torrente que acaba de ser Torrente presidente con su saga, que los años anteriores siempre es líder de taquilla con Padre no hay más que uno, que es un remake de una película argentina, y aquí eh este año con Torrente presidente se ha colocado la cuarta película más taquillera en la historia del cine español, las otras tres claramente era antes de de la pandemia, pero es por primera vez una película después de la pandemia supera los 20 millones de euros. Entonces, eso es muy relevante.

“Y aparte este año la cuota de cine español va a subir muchísimo, no solo por torrente, sino porque el público está volviendo a ver mucho cine español que ya el año pasado también sucedió. Entre otras cosas porque se hacen algunos programas de estímulo como uno que desarrolló el Ministerio de Cultura muy interesante, que es los se llaman los martes senior. Entonces, los martes para personas mayores la entrada es muy barata, a 2 euros.

“Entonces, claro, el público el fin de semana vamos a a ver el cine americano, por decirlo así, un público más joven, pero ese público que de otra forma no iría a la sala, se acumula durante los martes, se acumula durante la semana. De todas formas, ha cambiado bastante el consumo de cine, que antes era todo se hacía en el durante el fin de semana y el resto de la semana era residual; ahora mismo es muy similar lo que se hace en términos brutos en durante el fin de semana a lo que se hace durante la semana”.

-Le pregunto por algunas ideas, pautas, consejos que daría a productores locales que están empezando a buscar coproducciones, que están empezando a buscar este tipo de abordajes para crear aquí localmente.

- Bueno, a mí de las cosas que más me apasiona precisamente es poder ayudar en la medida que podamos y desde luego de la TVE, a a todas estas empresas incipientes que creo que tienen gran talento, para que se vaya constituyendo un tejido audiovisual novedoso.

“A partir de ahí, pues lo primero es no cejar nunca en el empeño, o sea, por mucho que sea difícil sacar las cosas adelante, estar siempre persistente, pero sobre todo que al final tú luches por una historia que creas que es muy buena y una historia que realmente lleves dentro.

“Creo que lo importante es que partas de la historia, que la historia sea potente y que tú confíes mucho en esa historia y en el equipo creativo de la historia. Sin eso nada tiene sentido, porque sin eso, si tardas en conseguir financiación, que es lo que suele pasar, te vas a cansar.

“Y luego, obviamente, que esté abierto a que tenga también recursos para poder viajar por los diferentes mercados y crear una red de alianza con otras productoras similares y que sobre todo, que vean el tipo de cine que tú quieres coproducir, quiénes son los más especialistas y los que mejor ojo tienen para ese tipo de cine”.

Bárbara Lennie y Milena Smit en 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, parte del Festival de Cine Europeo. (El Deseo Producciones/El Deseo Producciones)



