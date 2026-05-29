Revista Dominical

Embajada del Japón sembró en Costa Rica árboles sobrevivientes al bombardeo atómico en Hiroshima

Desde el año pasado, se han colocado un árbol en la UCR, campus Rodrigo Facio; otro en el Jardín Botánico Lankester en Cartago y un tercero en la Universidad para la Paz.

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Por Sebastián Araya Delgado
Iniciativa liderada por la organización Green Legacy Hiroshima con la Universidad de Costa Rica, proyecto el cual cuenta con el apoyo de la Embajada del Japón
Iniciativa liderada por la organización Green Legacy Hiroshima con la Universidad de Costa Rica, proyecto el cual cuenta con el apoyo de la Embajada del Japón (Embajada del Japón en Costa Rica/Embajada del Japón en Costa Rica)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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