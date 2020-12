“A veces lo lamento porque me parece que eso afecta al país, eso afecta al ministerio, eso afecta el precio de los bonos que nosotros colocamos. Algunas personas, y no me refiero solo a don Rodrigo, sino también a otras personas, a veces no entienden la importancia de su voz. Tienen la capacidad de ser más escuchados que otras personas, pero eso implica también una responsabilidad. ¿Que si a mí me molesta o no? Eso no es relevante. Pero es mejor usar la voz de forma positiva”, expresa Villegas.