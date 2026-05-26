Revista Dominical

El sueño de salvar el banano se cultiva en Costa Rica

Un grupo de científicos intenta desarrollar una variación del banano resistente a un hongo que amenaza el futuro de esta fruta

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Por Jorge Arturo Mora

En las fincas bananeras del Caribe costarricense hay trabajadores que comienzan su jornada antes de las ocho de la mañana no para cosechar fruta, sino para intentar salvar una industria entera.








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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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