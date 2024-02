El periodista y cantante que se lanzó, sin complejos, a pedir votos en las calles

René Barboza considera que tiene un perfil idóneo para convertirse en el próximo alcalde de Tibás. El periodista, presentador y cantante nació, creció y reside en ese cantón y, por ello, tomó la decisión de buscar el cargo en las elecciones municipales de este domingo 4 de febrero.

Barboza escribió el himno de Tibás, canta rezos del Niño y afirma que es el único candidato que puede entrar tranquilo, sin custodia o seguridad, hasta los precarios de la León XIII. Además, reconoce que ha estudiado lo suficiente como para ocupar este puesto por los próximos cuatro años.

El rostro televisivo afirma que decidió postularse como candidato a alcalde luego de que allegados lo impulsaran a debutar en política con el Partido Republicano Socialcristiano.

René Barboza considera que puede ser un buen alcalde pues conoce cuáles son verdaderamente las necesidades que tienen los tibaseños. (Alonso Tenorio)

“Fue un grupo muy grande de profesionales, de emprendedores, que dijeron: ‘Aquí necesitamos a alguien que represente al cantón’ y ahí fue cuando sucedió la idea de que yo fuera el representante de ese grupo. Y ha sido una campaña muy desgastante, porque prácticamente la hemos tenido que cubrir con recursos propios”.

“Pasamos a ser un cantón abandonado por esta gente que quiere quedarse ahí. Tenemos un puntaje de 59.6, es decir, si usted tiene un hijo y le llega con un examen con 59 puntos, ¿usted lo premia? Estamos en la posición 24 de 82 cantones. Nosotros somos un cantón céntrico, a la par de la capital, con un presupuesto de ¢8,500 millones”, asegura.

El comunicador añade que Tibas “está a punto de ser deficiente”, y lo que más teme es que eso sea una realidad: “no hay avances en absolutamente de nada, entonces donde yo veo la situación me doy cuenta que se perdió el norte del cantón más lindo”.

“La gente empieza a decirme a mí, a darme quejas y yo también soy víctima. No se ven barrenderos limpiando nuestros caños desde hace muchos años, porque la actual administración se llevó a los empleados del plantel para utilizarlos en el edificio central como choferes y han abandonado por completo las vías. Nuestros parques prácticamente son selvas, en el cementerio puede que lo pique una serpiente... todo está abandonado”, insiste.

El periodista y cantante René Barboza escribió el himno de Tibás. (Alonso Tenorio)

Barboza reconoce que el ser que una figura pública podría favorecerle en sus aspiraciones. Sin embargo, afirma que en Tibás él es más conocido porque “toda la vida he sido de ahí” y ha escuchado las necesidades de los vecinos de ese cantón josefino.

“Yo sí he visto que cuesta mucho que una figura pública quede de alcalde, porque la gente no le tiene confianza; pero en Tibás es diferente porque la gente conoce a René Barboza, porque yo he sido un hombre de pueblo. Si yo fuera una figura pública, nada más, creo que no lograría nada, pero he hecho un trabajo grande, no pensando en política, sino porque el apoyo a las comunidades está en la naturaleza mía”, finaliza.

Barboz no es la única figura pública procedente de otras esferas que busca un puesto en las elecciones municipales de este 2024. Entre otros nombres que se reconocen de ámbitos lejanos a la política y se encuentran disputando un puesto de elección popular están el experimentado entrenador de fútbol Juan Luis Hernández, el jugador Michael Umaña, el expresentador y meteorólogo Max Mena, y el cantautor Humberto Vargas.