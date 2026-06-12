Revista Dominical

El patinódromo de La Sabana abrió sus puertas y las ‘volvió a cerrar’: ¿Por qué?

Tras un fin de semana de reapertura, el acceso al recinto volvió a generar dudas. El Icoder explica qué está pasando y cuándo podrá usarlo el público general.

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Por Jorge Arturo Mora
Patinódromo La Sabana
El Patinódromo Nacional de La Sabana reabrió temporalmente al público tras una inversión de ₡61 millones en obras de mantenimiento y mejora ejecutadas por el Icoder. (ICODER/ICODER)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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