El ‘matrimonio’ entre el oficialismo y el sector religioso: Así fue como el chavismo absorbió el brazo evangélico

Por primera vez en 28 años, la Asamblea Legislativa no contará con representación de un partido evangélico. El PNR, de Fabricio Alvarado, quedó reducido a 54.000 votos (2,2%) en estas elecciones.

El bajón es drástico con respecto a las elecciones de 2022, cuando Nueva República obtuvo 312.000 votos (14,9%) en la primera ronda. El partido de Alvarado fue entonces la tercera fuerza política más votada, con siete escaños en la Asamblea, solamente superado por el partido de gobierno, el PPSD, con 16,8% y Liberación Nacional con 27,3%.

Es decir, Nueva República consiguió 258.000 votos menos que en las elecciones pasadas.

Fabricio Alvarado consideró que la polarización que generó Rodrigo Chaves y la disminución del abstencionismo beneficiaron a Liberación Nacional, a su juicio el partido que “abrazó o recibió el voto útil para hacer balance de ese poderío oficialista”.

Simpatizantes de Nueva República durante uno de los debates. (John Durán/La Nación)

El primer partido costarricense enfocado en captar el voto de la comunidad evangélica fue la Alianza Nacional Cristiana (PANC), fundado en 1986. Sin embargo, fue hasta 1998 cuando el evangelismo consiguió su primer éxito electoral, al lograr que el pastor Justo Orozco, exmiembro del PANC, accediera a un escaño en la Asamblea Legislativa con el Partido Renovación Costarricense (PRC).

En las elecciones siguientes, en 2002, el PRC logró otra diputación con el pastor Carlos Avendaño Calvo. Sin embargo, Avendaño se independizó para fundar el Partido Restauración Nacional (PRN), con el que obtuvo un nuevo escaño en las elecciones de 2006.

En las elecciones de 2010, ambos partidos evangélicos, el PRC y el PRN, lograron una diputación cada uno, pero fue en 2014 que el evangelismo despuntó: tres partidos lograron cuatro diputaciones. El PRC obtuvo los escaños de Gonzalo Ramírez —quien llegará nuevamente a Cuesta de Moras con el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO)— y Abelino Esquivel. Mientras tanto, el PRN llevó a Fabricio Alvarado al Congreso y el Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC) a Mario Redondo.

En las elecciones siguientes, en 2018, el PRN logró 14 curules y se convirtió en la segunda fracción más fuerte; sin embargo, rápidamente se dividió en dos: siete para el PRN y siete para el PNR, fundado por Fabricio Alvarado. Cuatro años después, en 2022, este movimiento obtuvo siete espacios en el plenario.

Con la candidata Laura Fernández sentada y asintiendo junto al pastor Reynaldo Salazar anunció que Pueblo Soberano ofreció puestos al movimiento evangélico. (La Nación/Reproducción)

Fabricio Alvarado: “Nueva República no desaparecerá”

Fabricio Alvarado dijo que los resultados de estas elecciones se explican porque fue “invisibilizado” en los medios de comunicación y las encuestas, además de la falta de financiamiento para la campaña.

El excandidato afirmó que “fue la campaña más sucia que se ha visto en años contra este servidor”. Alvarado aseguró que Nueva República no desaparecerá y que corresponderá a las bases hacer un análisis para “mirar hacia el futuro”.

Folleto entregado durante la campaña de Laura Fernández para captar el voto evangélico. (JOHN DURAN/John Durán)

Captar el brazo evangélico

Tomando en cuenta que el PLN y el FA lograron casi la misma cantidad de diputados que en el periodo anterior, se deduce que el PPSO absorbió la mayoría de las diputaciones de las fracciones restantes (PLP y PUSC), incluidas las del PNR.

En Costa Rica, el 31% de la población se identifica como evangélica, mientras que el 50% dice profesar la fe católica, según la encuesta Percepción de la Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas 2024, presentada en febrero por el Instituto de Estudios de Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

No es casualidad que el partido oficialista orientara parte de su estrategia electoral a captar el voto evangélico. Sumó a cuatro aspirantes a diputados provenientes de iglesias cristianas e incorporó en su plan de gobierno temas sensibles para este grupo conservador.

Finalmente, los cuatro pastores —Kattia Mora, Gonzalo Ramírez, Gerardo Bogantes y Robert Barrantes— resultaron electos como diputados. Además, Laura Fernández centró uno de los ejes de su programa de gobierno en “la vida, la familia y los valores que nos definen como nación”.

En este apartado, el documento también subraya el respeto por la vida de todo ser humano, “nacido y no nacido”.

El 14 de enero, el pastor Reynaldo Salazar, del grupo político-religioso Foro Mi País, aseguró que el PPSO postuló a 24 evangélicos como candidatos a diputado. Además, la candidata oficialista prometió “apertura” en la escogencia de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría de los Habitantes y embajadas.

Laura Fernández le arrebató el apoyo evangélico a Fabricio Alvarado antes de que este se diera cuenta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo el chavismo absorbió al sector evangélico?

El analista político Gustavo Araya considera que para que el chavismo engullera al sector evangélico se dieron, al menos, tres factores. El primero es que, por primera vez en la historia de Costa Rica, los partidos políticos no negociaron con los partidos evangélicos para obtener votos de forma individual. En esta ocasión, lo hicieron bajo la bandera de un solo partido político, el PPSO.

El segundo factor es que este modelo ya se había ensayado en las elecciones de 2022, cuando el sector evangélico se fraccionó: una parte continuó participando como partido político (el fabricismo) y la otra se adhirió al chavismo. Para estas elecciones, Araya apunta a que el oficialismo absorbió al fabricismo, la fracción evangélica que había decidido mantenerse aparte.

El politólogo compara esta absorción con las realizadas por Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela y Donald Trump en Estados Unidos para “tomarse” estos sectores evangélicos. “Es lo mismo que está sucediendo en Costa Rica: hay una unión, una simbiosis, un matrimonio completo entre el evangelismo y el chavismo”, explicó Araya.

“El sector religioso ya encontró casa en el chavismo, donde se les asegurarán cuotas de poder de forma permanente”, concluye.

El 1.° de febrero los ticos decidieron expulsar a los partidos evangélicos del Congreso, pero la influencia de la religión cristiana en la política está más viva que nunca. (Albert Marín/Elecciones 2026.)

Según el analista, el chavismo continúa apostando por un modelo de partido único que pretende absorber a todos los sectores: empresariales, sindicales y religiosos, entre otros.

Cuando se cerraron las urnas el pasado domingo, los votantes ya habían hablado. Mientras los partidos complacientes fueron castigados, al punto de quedar moribundos, el oficialismo engulló el voto evangélico conservador, un sector que ya estaba en la mira de la maquinaria oficialista.