El ‘matrimonio’ entre el oficialismo y el sector religioso: Así fue como el chavismo absorbió el brazo evangélico

Por primera vez en 28 años, el Congreso no tendrá bancadas religiosas. Descubra cómo la estrategia del oficialismo logró captar y absorber al sector evangélico.

Por Julián Navarrete Silva y Roger Bolaños Vargas

Por primera vez en 28 años, la Asamblea Legislativa no contará con representación de un partido evangélico. El PNR, de Fabricio Alvarado, quedó reducido a 54.000 votos (2,2%) en estas elecciones.








Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

