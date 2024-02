El cantautor que ganó en Viña del Mar y evitaba la política ahora figura en una papeleta

Humberto Vargas estaba de gira en Oregón, Estados Unidos, en el 2023, durante las fiestas patrias, cuando recibió una invitación que lo sorprendió y lo puso a pensar.

Esta no era una invitación cualquiera, pues incluía ser candidato a vicealcalde en un partido cantonal llamado Bienestar Rafaeleño, de San Rafael, Heredia, para las elecciones municipales de este 2024 (que se llevarán a cabo este domingo 4 de febrero), lo que significaba incursionar en la política, un ámbito en el que había evitado estar a toda costa, pues no quería que opacara su carrera artística.

“Tardé como una semana consultando con personas allegadas y conmigo mismo si lo hacía o no, porque hay muchos riesgos en esto. Yo nunca había querido tener ningún tinte político a nivel nacional. Hasta el momento mi imagen ha sido asociada solamente con cuestiones de arte, pero esta era una oportunidad bonita”, dice.

Humberto Vargas pensó por muchos días si aceptaba integrar una papeleta en las elecciones municipales en San Rafael, Heredia, porque su imagen nunca ha estado asociada a la política. (Rafael Pacheco Granados)

Fue su sentido ciudadano el que lo terminó convenciendo de aceptar la propuesta que, entre otras cosas, incluía encargarse de la agenda cultural del cantón herediano.

De acuerdo con el reconocido músico, a lo largo de su trayectoria ha estado involucrado en diferentes proyectos culturales y uno de sus grandes propósitos personales siempre ha sido buscar la manera de “movilizar y visibilizar” el arte, para que más jóvenes tengan alternativas de mostrar su talento.

El ganador del Festival de la Canción de Viña del Mar afirma que así se crea la motivación para generar patrimonio cultural.

“Por años he llevado en mi mente una frase que dice que todo lo que no se invierte en cultura en un país, se termina invirtiendo varias veces más en seguridad. Y sí, hemos visto lo que pasa en toda Latinoamérica; entonces siento una gran esperanza. Además, trabajar como asesor en la parte de cultura es algo que siempre he querido hacer”, confiesa.

Y es que el cantante anteriormente había desarrollado proyectos artísticos en su pueblo, afirma que llegar a la municipalidad le permitiría “tener una influencia mayor”. Por ello aceptó exponerse “un poquito más” al entrar en un partido político.

A pesar de que era un ámbito desconocido para él, asegura que ha disfrutado mucho la campaña política.

“Creo que ha sido muy transparente, muy limpia. Ha habido un par de cosillas ahí que uno va aprendiendo... es increíble cómo a veces se despiertan pasiones. Mi participación hasta el momento ha sido muy pacífica: he ido a hablar con la gente por las calles, he ido a caravanas y toda esa parte es muy bonita; las personas se me acercan y me dicen que tienen esperanza de que pueda quedar, que creen en lo que yo puedo hacer por la cultura”, asevera.

Según el músico, en estos meses ha podido comprobar que es “bien conocido” en su pueblo, pues los mismos vecinos así se lo dicen.

“El cariño de la gente hacia mí y de mí hacia mi querido pueblo, es algo que nunca ha estado en duda, entonces hasta el momento, hacia mi persona no ha habido ningún ataque, ni nada. Todo mundo me decía: ‘Humberto te estás metiendo en problemas’, pero hasta este momento, pues todo va muy bonito. La gente tiene esperanza”, dice.

El cantautor Humberto Vargas quiere desarrollar proyectos culturales en su cantón, San Rafael, para que más jóvenes puedan descubrir sus talentos artísticos. (Rafael Pacheco Granados)

El cantante considera que ser una figura mediática, que ha destacado como artista tanto a nivel nacional como internacional, posiblemente “sí colabore e influya para atraer miradas hacia el partido”.

“Una cosa es ser famoso y otra es tener prestigio y yo creo que hay gente muy famosa y hay gente que tiene un prestigio que le ha costado toda la vida. A mí me ha costado toda una vida de trabajo tener una imagen que considero potable”, asegura.

Otro de los factores que llevó a Vargas a decidir trabajar en la campaña política de su cantón está relacionado a una de sus filosofías de vida: en lugar de criticar, hay que actuar para ver cambios.

“La verdadera función del poder del pueblo sería participar, mínimo ir a votar, porque ya sabemos que los malos gobernantes en el mundo son elegidos por buenos ciudadanos que no votan. Entonces si uno tiene la posibilidad de colaborar, de hacer algo, la única forma es hacerlo... o seguir toda la vida criticando”, señala.

Eso sí, reconoce que al no tener “ninguna experiencia anterior en política”, sabe que necesitará “una curva de aprendizaje”.

Vargas no es la única figura pública procedente de otras esferas que busca un puesto en las elecciones municipales de este 2024. Entre otros nombres que se reconocen de ámbitos lejanos a la política y se encuentran disputando un puesto de elección popular están el experimentado entrenador de fútbol Juan Luis Hernández, el periodista y cantante René Barboza, el expresentador y meteorólogo Max Mena, y el exseleccionado nacional Michael Umaña.