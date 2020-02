“Para mí, parte de la experiencia es el llegar al bar. Nosotros no damos una dirección exacta y no tenemos el pin point (ubicación) en un mapa porque parte de todo es estar desubicado y no estar seguro de dónde es y encontrar la puerta”, destaca Carnevale, quien es estudiante de ciencias empresariales con cuatro años en la industria de las bebidas.