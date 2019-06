“Para llegar con el correo había que hacerlo a caballo. Como yo todos los días pasaba por el correo se me vino la idea y les dije que los paquetes de Santa María, San Marcos y San Pablo yo los podía llevar hasta su destino, así el correo llegaba todos los días. También pasaba por La Nación en San José y coordiné con los agentes de esos cantones para garantizar que les llegara, La Nación me pagaba ¢5000 por mes y en 1990 me dieron una carta en la que consta que me iban a ajustar el salario por mi servicio”, cuenta.