Acá no hay margen para la desconcentración, este aparato tiene mucha fuerza. Trabaja manual. Depende de los dedos de quien lo opere. "No cualquiera lo maneja. Trabaja a puro aire, hay que tener las medidas de los botones porque si uno aprieta muy duro puede golpear demasiado a una persona: yo estoy atento a la gente. Yo dejo que se pongan de pie en el juego cuando saben hacerlo y caer. O si no, automáticamente los siento porque son un peligro para la gente que va sentada y para ellos mismos ”, cuenta mientras sonríe.