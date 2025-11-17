Revista Dominical

Duchas, comida y apoyo médico para quienes viven en las calles de San José: el papel de Chepe se Baña y otras organizaciones

En medio del aumento de la población en situación de calle en San José, Chepe se Baña y otras organizaciones sostienen la mayor parte de la respuesta humanitaria —con duchas, alimentos y apoyo médico básico— ante lo que el Estado no logra cubrir

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
21/02/2025, San José, Paso de La Vaca, conferencia de prensa para hablar acerca del disco hecho por varios artistas nacionales entre ellos Luis Montalver, Pedro Capmany, Stella Peralta y varios mas, acompañados de la Vicealcaldesa de San José Yariela Quirós y el fundador de Chepe se Baña Mauricio Villalobos.
El fundador de Chepe se Baña, Mauricio Villalobos, camina afuera del campamento en Callle 8. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Chepe se bañaAny & WilliamDormitorio MunicipalEstación del PacíficoCasa MintClínica Moreno Cañas
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.