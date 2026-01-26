Revista Dominical

Dos candidatos apuestan por un repunte en los últimos días: Fabricio Alvarado y José Aguilar

Ahora que Fabricio Alvarado y José Aguilar Berrocal superaron el margen de error, repasamos de dónde vienen y para dónde esperan ir.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Fabricio Alvarado y Jose Aguilar
(La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fabricio AlvaradoJosé Aguilar BerrocalElecciones 2026
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.