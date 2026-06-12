Director de Sinem renuncia; institución ha tenido seis jerarcas en cuatro años

Alejandro Molina, exdirector del SINEM, ha hecho una larga carrera como percusionista en la Sinfónica Nacional.

Alejandro Molina renunció a la dirección del Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem) a menos de un mes de haber asumido el cargo.

La salida fue confirmada por el propio Molina a La Nación este viernes mediante una conversación telefónica. Consultado sobre las razones de su decisión, aseguró que “es un tema absolutamente personal”, afirmó.

Molina había sido anunciado como nuevo director del Sinem el pasado 26 de mayo por el Ministerio de Cultura y Juventud. Un día después, el 27 de mayo, la institución compartió fotografías de una reunión entre el nuevo jerarca y el personal de la sede central.

“Durante el encuentro se abordaron temas administrativos y académicos, en el marco del inicio de la nueva gestión y del fortalecimiento de las labores institucionales. La reunión se desarrolló en un ambiente de compromiso y optimismo, reflejando la motivación del equipo ante los proyectos y retos que marcarán esta nueva etapa para el Sinem”, señaló la institución en aquella publicación.

La renuncia ocurre en un contexto de constantes cambios en la dirección de la entidad. Durante la administración anterior, el Sistema Nacional de Educación Musical tuvo cinco directores distintos.

Molina es un músico costarricense con más de tres décadas de trayectoria. Desde 1991 se desempeña como percusionista titular de la Orquesta Sinfónica Nacional y durante más de veinte años ha sido docente de percusión en el Instituto Nacional de la Música y estuvo a cargo del Sinem de Pavas.

Además, fue miembro fundador del Ensamble de Percusión Costa Rica y ha compartido escenario con figuras de la música internacional como Luciano Pavarotti, José Carreras y Andrea Bocelli.

Entre los reconocimientos que ha recibido destacan un Grammy Latino en 2017, el Premio Nacional de Música en 2009 y el Premio ACAM en 2020.

Hasta el momento, el Ministerio de Cultura y Juventud no ha informado quién asumirá la dirección del Sinem tras la salida de Molina. Se le consultó al departamento de prensa, pero no se ha recibido respuesta.