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Director de Sinem renuncia; institución ha tenido seis jerarcas en cuatro años

Salida del músico Alejandro Molina se suma a la inestabilidad en el Sistema Nacional de Educación Musical: en la administración anterior tuvo cinco directores distintos.

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Por Jorge Arturo Mora
Alejandro Molina, exdirector del SINEM, ha hecho una larga carrera como percusionista en la Sinfónica Nacional.
Alejandro Molina, exdirector del SINEM, ha hecho una larga carrera como percusionista en la Sinfónica Nacional. (MCJ/MCJ)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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