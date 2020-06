El policía, de 33 años, detuvo a Scott por la infracción de tránsito, conversó con el conductor y volvió a su patrulla. El video de la cámara en el auto oficial muestra como Scott se baja de su auto y sale corriendo, con Slager persiguiéndolo a pie. No está claro por qué Walter intentó huir, aunque pudo estar motivado por la orden de arresto que se emitió en su contra dos años antes, por no asistir a una audiencia en la corte en un caso de pensión alimentaria (de hecho había sido encarcelado ya en otras ocasiones justamente por no pagar obligaciones de mantenimiento de niños).