Cuando llegó el momento de descubrir “la cajita”, como Solís se refiere al ataúd, todo le tembló. Las piernas flaquearon, tomó un momento para respirar profundo y analizar si lo que estaba a punto de hacer era lo que quería como su oficio. “Las piernas se me hacían como gelatina mientras pensaba si me quedaba o me iba. Mi primo me dijo que si necesitaba realmente el trabajo, que lo hiciera, que si no, que mejor me fuera. Ya han pasado ocho años desde ese momento”, agregó Solís.