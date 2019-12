“Yo me crié en Marañonal, un pequeño pueblo en Puntarenas. La cultura es muy diferente a la de las personas que nacen en ciudades. Mi familia siempre me inculcó soñar pero con dosis de pueblo. A pesar de que siempre recibí apoyo de mis padres, me vine para la capital a estudiar producción audiovisual. Quería comunicar ideas. Así terminé en el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje), en el centro de imagen. Ingresar no solo me permitió estudiar, ellos también me daban beca. Encontrar este apoyo fue determinante”, dijo Álvaro con la intención de motivar a los más jóvenes a no desistir de sus aspiraciones profesionales.