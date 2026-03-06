Revista Dominical

¿Cuál es el secreto de una buena carne? No está en la parrilla, nos cuenta Locos por el Asado

A finales de febrero se celebró el BBQ Fest Costa Rica 2026, que celebra una nueva etapa. El reconocido Luciano ‘Laucha’ Luchetti estuvo presente y nos contó qué hace un buen asado.

Por Fernando Chaves Espinach
Luciano Luchetti se ha hecho famoso con sus consejos en Locos por el Asado, cuya cuenta de Instagram tiene casi 4 millones de seguidores.
Luciano Luchetti se ha hecho famoso con sus consejos en Locos por el Asado, cuya cuenta de Instagram tiene casi 4 millones de seguidores. (Locos por el Asado/Cortesía de Locos por el Asado)







BBQ FestLuciano LuchettiasadoLocos por el asado
Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

