Costa Rica ha construido buena parte de su identidad sobre una excepcionalidad democrática: en una región marcada por dictaduras, guerras civiles y persecuciones, ha sido un territorio donde las diferencias podían resolverse mediante instituciones, elecciones y debate público. Pero aún con esa reputación, no ha estado exento de ataques verbales y físicos hacia la prensa, que en los últimos años se han enardecido.

El más reciente fue el asesinato del comunicador Camilo Rodríguez, que atrajo la mirada de organismos internacionales hacia la libertad de prensa y expresión en el país. Bajo esa reflexión, repasamos los otros episodios en que periodistas que han sido víctimas de una mordaza.

1. Rogelio Fernández Güell, 1918

Hoy benemérito de la Patria, el periodista, literato y político Rogelio Fernández Güell falleció acribillado a sus 35 años. Por su trayectoria en la comunicación, sufrió ataques que lo llevaron al exilio a España (1904) y, posteriormente, a suelo azteca. Allí participó en la Revolución Mexicana y, de regreso a Costa Rica, se unió a la Rebelión de Río Grande (1918), la cual fracasó.

Al huir, fue asesinado en Buenos Aires de Puntarenas el 15 de marzo de 1918. Por su amplia trayectoria en las letras costarricenses, la Avenida Central lleva su nombre.

Rogelio Fernández Güell, escritor, periodista, activista y poeta. Fue víctima de asesinato en Costa Rica por sus convicciones políticas.

2. Atentado de La Penca, 1984

Edén Pastora Gómez, el Comandante Cero, daba declaraciones el 30 de mayo de 1984 al margen del río San Juan, al lado norte de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, cuando estalló la bomba.

Este ataque terrorista, el primero en una conferencia de prensa en el mundo, dejó fallecidos en La Penca a los costarricenses Jorge Quirós Piedra (camarógrafo) y Evelio Sequeira Jiménez (asistente de cámara), ambos de Notiseis, entonces noticiero de Canal 6.

30 de mayo de 1984. Un grupo de periodistas se dirige rumbo a La Penca, cerca de la frontera de Costa Rica con Nicaragua, donde ocurrió un atentado con bomba durante una conferencia de prensa de Edén Pastora. (Archivo/La Nación)

3. Parmenio Medina, 2001

El fundador de La Patada, Parmenio Medina, acudió el 7 de julio de 2001 a la cabina de Radio Monumental para grabar, como todos los sábados, su programa de denuncia social que dividía a la opinión pública.

Esa tarde, cuando se dirigía a su casa en Santo Domingo de Heredia, fue asesinado a tiros por unos sicarios, dando pie a un mediático juicio que involucró al exsacerdote Minor Calvo (absuelto del asesinato, pero condenado por estafar a los oyentes de Radio María).

El periodista colombiano Parmenio Medina fue una voz crítica hacia figuras reconocidas que incurrían en supuestos casos de corrupción. Fue pionero en mezclar la chota con el periodismo en Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

4. Ivannia Mora, 2003

El 23 de diciembre de 2003, dos motociclistas asesinaron a Ivannia Mora, frente a Plaza del Sol en Curridabat, mientras se dirigía a su hogar.

La periodista financiera, que recibió dos impactos de bala, trabajaba en la revista Summa. Antes había laborado en Estrategia y Negocios, al mando del empresario Eugenio Millot, quien fue imputado y luego absuelto en el juicio de su homicidio. Las otras cinco personas que fueron investigadas también quedaron libres.

Ivannia Mora Rodríguez fue asesinada el 23 de diciembre de 2003. Su caso sigue impune.

5. Camilo Rodríguez, 2026

Mientras viajaba en su pick-up, el periodista y escritor Camilo Rodríguez, que en sus últimos años se caracterizó señalar públicamente supuestos vínculos entre figuras políticas y funcionarios con el narcotráfico, murió el 16 de noviembre de 2026 tras recibir disparos de dos motociclistas sicarios.

Su caso permanece bajo investigación de las autoridades.