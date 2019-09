“La senté a desayunar, le preparé sus pancakes favoritos de banano y chocolate. Le dije que, a medida que pasara el tiempo, ella iba a ir perdiendo su visión y su dificultad iba a ser mayor. Ella me preguntó: ‘¿Cómo una ciega?’. Yo no quería usar esa palabra, pero le dije que sí, como una persona no vidente. Me levanté a lavar un plato y ella dijo: ‘Mamá, pero no me voy a quedar sorda, ¿verdad?'. Y yo le expliqué que no. Entonces me contestó: ‘Ah, bueno, entonces yo voy a seguir viendo. Tú lo ves, me cuentas lo que ves y yo me lo imagino en mi cabeza. Así seguiré viendo’”, recuerda Calvo.