Dejo atrás el tumulto y me enrumbo en pos de Martín. El mausoleo de la familia Karadagián no está muy lejos del de los Duarte, pero como bien me advirtió la guía de la entrada, la tumba del titán no es uno de los principales atractivos de la Recoleta, por lo que no está señalada en el mapa oficial. La voluntaria me marcó con bolígrafo por donde ella creía que podía encontrarla y así me fui, leyendo placas, revisando apellidos, inventando las historias detrás de cada flor seca. Finalmente di con él.