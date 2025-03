¿Cómo es una semana en el mundo Trump? 20 momentos para intentar seguirle el paso

(ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)

Comunicado de la Casa Blanca del 8 de marzo del 2025: “Fue otra semana llena de victorias interminables para el pueblo estadounidense bajo el mandato del presidente Donald J. Trump”.

El presidente en su red social, Truth Social, el 11: “Lo único que tiene sentido es que Canadá se convierta en nuestro querido estado número cincuenta y uno”.

Titular de columna del New York Post del 10 de marzo: “Ignora el mercado de valores: Wall Street está pasando por una dolorosa desintoxicación de su adicción al gasto gubernamental.

En la portada impresa de la misma edición: “¡Abróchate el cinturón! El Nasdaq sufre su mayor pérdida en 3 años, y el Dow cae 890 puntos después de que Trump descarta recesión”.

Mañana del mismo día: Bloomberg reporta que cinco de los billonarios que asistieron al traspaso de poderes han perdido unos $210.000 millones desde entonces. Es difícil corroborarlo, pero Forbes estima que la fortuna de Trump ha caído de $6.000 millones a $4.500 millones de enero a marzo.

No todo tiene que ver con billonarios. La semana anterior, la jerarquía del Partido Republicano pidió a sus congresistas no hacer town halls (comparecencias en sus distritos) para evitar que los cuestionen en público por los recortes que DOGE ha hecho en todo el aparato estatal. Hasta hace una semana, llevaban 10.000 empleos recortados entre empleados federales.

DOGE: Department of Government Efficiency. Ver también: doge, el meme del 2013 de una perrita Shiba Inu con simpáticas expresiones (q.e.p.d.). En su honor y en broma, se creó la criptomoneda meme dogecoin, que aunque es humorística también atrae inversionistas. Entre sus entusiastas, Elon Musk, líder de DOGE.

Elon Musk, de origen sudafricano, es la persona más rica del mundo, inversionista y líder en empresas como SpaceX y Tesla, padre de 14 hijos, dos de ellos muy recientes, y entre los demás, una hija trans que no quiere nada con él y X Æ A-Xii, uno de los tres que tiene con Grimes, cantante canadiense (sus canciones Oblivion y Genesis suenan en radios ticas todavía).

Musk no es funcionario, pero lidera una agencia de gobierno. En realidad, no está claro quién lidera la agencia de gobierno que un empresario coordina, incluso cuando toca proyectos federales relacionados con las industrias en las que trabaja. Pero él no toma las decisiones, dice la Casa Blanca.

De hecho, Trump dijo que él y su equipo establecen recomendaciones de despidos, no listas de despedidos. Los recortes de Trump, de acuerdo con el gobernante y su equipo, apuntan a reducir una planilla federal considerada como excesiva, reducir regulaciones y hacer crecer la economía estadounidense (después de que pase el detox que anunciaron en Fox News y el Post).

En cualquier caso, Musk es la persona más rica del mundo. Una estimación de diciembre valoraba su fortuna en $464.000 millones, según Forbes (es difícil corroborarlo), pero para el 9 de marzo había perdido $121.000 millones.

Amaneciendo el lunes 10 de marzo, Tesla sufrió su peor día en la bolsa desde setiembre del 2020, cayó 15% y desde diciembre el valor de sus acciones ha perdido 50% de su valor (y $800.000 millones en capitalización de mercado).

Tesla es una empresa dedicada a los vehículos eléctricos, tecnología que Trump ha cuestionado en el pasado; de hecho, en enero, el presidente y congresistas republicanos se comprometieron a eliminar subsidios para vehículos eléctricos y revertir controles de emisiones contaminantes.

X Æ A-Xii estuvo este martes en la Casa Blanca, correteando por el jardín donde Donald Trump realizó una conferencia para anunciar el apoyo a Tesla; el día anterior había dicho que compraría uno para ayudar a Musk.

Una foto distribuida por Getty Images muestra el papel en su mano: una lista de modelos y precios detallados de cada producto de Tesla (se lee: “Los Teslas pueden comprarse por tan poco como $299 al mes o $35.000″).

Notificación del New York Times a las 4:50 p. m. del martes informa de que el Departamento de Educación cortará 1300 puestos de su fuerza laboral, es decir, que sumado a otras salidas y despidos desde enero, queda con la mitad de su planilla.

En cualquier caso, Linda McMahon, la nueva directora del departamento, dijo tres días antes que Trump firmará una orden ejecutiva para desmantelar su institución.

Junto con su esposo Vince McMahon, la directora hizo crecer como nunca a la empresa World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE), cuyos proyectos son muy apreciados en Costa Rica.

Si el Departamento de Educación cierra, es para que los estados sean los que coordinen sus sistemas educativos propios, defender los intereses de sus ciudadanos. Lo mismo ocurre con salud. Robert F. Kennedy, secretario de Salud, defiende que los ciudadanos tienen derecho a elegir, por ejemplo, sus tratamientos.

En Texas hay un brote de sarampión, enfermedad casi erradicada ya por una vacuna. Se reportan alrededor de 200 afectados y un menor muerto. En una entrevista en Fox News, Kennedy recomendó tratamientos alternativos como antibióticos, esteroides y aceite de bacalao.