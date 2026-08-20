Revista Dominical

Comienza el Festival Shnit en San José: ¡agende su cortometraje favorito!

El Shnit celebra su edición 16 con cortometrajes de Costa Rica y todo el mundo en el Cine Magaly y Cinema San Pedro. Conozca todos los detalles

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Por Jorge Arturo Mora
shnit San José
La inauguración del Festival Shnit será en el Cine Magaly. (Alejandra Valenciano/shnit San José)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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