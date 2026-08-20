Comienza el Festival Shnit en San José: ¡agende su cortometraje favorito!

Un hombre puede enamorarse en 12 minutos y una familia puede romperse en 7; o bien, un monstruo puede destruir todo en 3 y una vida entera caber en menos de 20. El cortometraje tiene esa clase de licencia: comprimir el mundo hasta hacerlo entrar en una pantalla y, a veces, dejarlo resonando mucho después de los créditos.

Si le emociona vivir apasionantes historias como estas, debe saber que este 20 de agosto comienza la decimosexta edición del Shnit San José, una celebración que durante once días reunirá historias de Costa Rica y de distintos rincones del planeta en las salas de Cine Magaly y Cinema San Pedro.

La inauguración será este jueves 19 de agosto con una función especial de cortometrajes internacionales en el Cine Magaly, acompañada por un cóctel de bienvenida. Será el punto de partida de una programación que se extenderá hasta el 30 de agosto y que propone una idea sencilla: que unos cuantos minutos pueden ser suficientes para contar una historia, provocar una emoción o asomarse a una realidad completamente distinta.

“Durante estos días, el público podrá descubrir distintas propuestas del cine en corto, desde competencias nacionales hasta selecciones internacionales que conectan historias, culturas y miradas”, explicó Josué Fischel, director de Shnit San José.

El festival, sin embargo, no nació para mirar únicamente hacia Costa Rica. La marca Shnit Worldwide es un festival global de cortometrajes que se desarrolla simultáneamente a través de distintas sedes alrededor del mundo. San José es una de esas ciudades y hay que aprovechar la oportunidad.

El Shnit y su nutrida agenda

'Espermograma', de Arturo Alvarado', es una de las películas de Costa Rica en ser parte del Shnit. (Shnit/Shnit)

La vocación de contar historias de todo tipo aparece desde el primer día de funciones. El jueves 20 de agosto, la programación arranca con Sabor Local: CHURCHILL I, una selección de cine costarricense que reúne ficción, documental, videodanza y propuestas experimentales, seguida de WORLDWIDE, con producciones provenientes de Asia, África, Europa, Oceanía y América.

También comienza MADE IN COSTA RICA, la competencia nacional que presenta cortometrajes de realizadores costarricenses que competirán por los premios del jurado y del público. La producción nacional tendrá presencia durante buena parte del festival, con tres bloques de esta competencia y otras propuestas que buscan mostrar la diversidad del audiovisual hecho en el país.

Uno de los retos más particulares será Shnit REALTIME, que regresa por sexta ocasión. Es una dinámica en la que los equipos participantes debieron desarrollar, filmar y editar una historia en apenas 48 horas. El resultado podrá verse en tres bloques entre el 21 y el 27 de agosto, antes de que los 10 trabajos más votados lleguen a la función BEST OF REALTIME, el 28 de agosto.

La programación internacional juega, además, con los géneros y los estados de ánimo. MAGIC MIX reúne animación, documental y cine experimental; CRAZY Shnit apuesta por el absurdo y lo impredecible; COMEDY Shnit lleva el humor a la pantalla; MERRY Shnit busca historias capaces de encontrar belleza y esperanza en lo cotidiano; y LOVE Shnit explora las distintas formas que puede adoptar el amor.

Para quienes prefieren una dosis de inquietud, el 28 de agosto llegará SCARY Shnit, con relatos de terror psicológico, suspenso y elementos sobrenaturales.

El Festival Shnit se realiza, en simultáneo, en múltiples ciudades del mundo. (Pablo Murillo/shnit San José)

El tramo final del festival reunirá algunas de las propuestas más destacadas. El 29 de agosto se presentará BEST OF 2026, con una selección de los cortometrajes internacionales que marcaron esta edición, mientras que Sabor Local: CHURCHILL III continuará mostrando nuevas voces del cine costarricense.

Esta fiesta de cortos terminará el domingo 30 de agosto con la ceremonia de ‘Premiación y Ganadores’, cuando se entreguen los reconocimientos del jurado y del público.

“Esta edición celebra 16 años conectando historias humanas, creando espacios para descubrir nuevas voces, compartir experiencias y acercarse a otras realidades a través del cortometraje. Les pedimos que nos acompañen en esta celebración del cine y de un festival que invita a descubrir, emocionarte y disfrutar del cortometraje como nunca antes”, concluyó Fischel.

Las funciones tienen precios que varían según la actividad y las entradas pueden adquirirse a través de la tiquetera Smarticket. Puede consultar toda la programación en shnitsanjose.com/programacion.