Revista Dominical

Cineasta y periodista: ‘Por los caminos que se mueve el ganado también se mueve la droga’

Camilo de Castro Belli, cineasta y periodista, cuenta los nexos que ha investigado entre ganadería ilegal en Nicargua y suministro de carne en Costa Rica

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Por Julián Navarrete Silva
14/04/2026, San José, Grupo Nación, entrevista con el Cineasta nicaraguense Camilo de Castro Belli.
Entrevista con el cineasta nicaragüense, Camilo de Castro Belli. (Jose Cordero/José Cordero)







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Camilo de Castro BelliGanadería ilegal en Indio MaízNarcoganadería
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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