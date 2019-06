“Yo te he andado Zona Norte desde Peñas Blancas en el lado de Guanacaste pasando por Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos hasta Sarapiquí. Si de algo puedo presumir, cosa que no me gusta, puede ser de que conozco la zona y no me voy a perder tan fácilmente. Conozco todos los trillos por dónde entrar y salir”, dijo Carlos mientras conversaba en la sala de su casa con un equipo de Revista Dominical que lo fue a visitar, hace una semana.