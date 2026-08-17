Revista Dominical

Autoritarismo en Turquía: estas fueron las señales que dieron pie a la concentración de poder de Erdogan

Votantes que confiaron, liberales que celebraron sus reformas y críticos que terminaron ante los tribunales cuentan cómo reconocieron las primeras señales de un poder que quería escapar límites

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Por Jorge Arturo Mora
Recep Tayyip Erdogan se encuentra con simpatizantes afuera de su residencia después de las elecciones del 2023. (AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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