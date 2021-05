Cinco mujeres de edad adulta me enseñaron que los años no importan cuando las ganas son muchas. Cada una de ellas, con una delicadeza envidiable, me mostraron que los años solo son un número y que ni el peso, ni la edad y ni siquiera las lesiones, son impedimento para practicar este dulce arte, que también es exigente, lleno de retos y cosas nuevas por aprender.